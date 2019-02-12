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Team SoloMid открыла состав по Apex Legends

Team SoloMid открыла состав по Apex Legends
Киберспорт / Другие игры

Киберспортивная организация Team SoloMid начала поиск игроков по шутеру Apex Legends. Об этом сообщается в «твиттере» команды. Для этого организация предложила поклонникам заполнить анкету в Google Docs.

Интересно, что разработчики пока не раскрыли своих планов касательно игры как киберспортивной дисциплины. В настоящее время анонсирован только один чемпионат — Twitch Rivals Apex Legends. Студия привлекла к участию в нём несколько знаменитых стримеров, среди которых Гай MrDisRespect Бэйм.

Ранее о поиске игроков по новой «королевской битве» объявила NRG Esports. Об условиях пока ничего не известно, но организация принимает резюме на свою почту — info@nrg.gg.

NRG Esports открыла состав по шутеру Apex Legends
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