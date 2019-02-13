Activision Blizzard сократит около 800 человек. Это 8% от штата компании

Activision Blizzard объявила о сокращениях, несмотря на рекордные доходы в 2018 году, сообщает Kotaku. По данным Variety, 775 сотрудников будут уволены. Это 8% от всего штата компании (в Activision Blizzard работают 9600 человек). Кадровые сокращения проведут в Activision, Blizzard, King и некоторых студиях, как High Moon.

За последние несколько лет многие наши команды, не связанные с разработкой, разрослись в связи с появлением различных нужд.



Сейчас количество сотрудников на некоторых направлениях раздуто, учитывая расписание наших релизов. Это значит, что мы должны уменьшить масштаб некоторых частей нашей организации.



Я сожалею, но сегодня мы расстаёмся с некоторыми нашими коллегами из США. В локальных офисах мы ожидаем такую же переоценку, — говорится в письме президента Джея Аллена Брэка.

Под сокращение попали сотрудники из отделов киберспорта, маркетинга и других направлений. Некоторые из работников провели в компании более 6 лет. Увольнения не затронут отделы разработки. В Activision Blizzard по-прежнему нацелены на создание новых продуктов.

Персоналу, попавшему под увольнение, выплатят выходные пособия и премиальные бонусы (размер суммы для сотрудников Blizzard зависит от прибыли за прошедший год), окажут помощь в трудоустройстве и переподготовке для нового места работы, продлят медицинскую страховку.

За последний год Activision Blizzard покинули ряд ключевых сотрудников. Майк Морхейм ушёл с поста президента и стал стратегическим советником. Сообщается, что он покинет компанию в апреле 2019 года. Ряд разработчиков, как геймдиректор Hearthstone Бен Броуд, также ушли из компании в 2018 году.

В январе 2019 студия Bungie объявила о расторжении контракта с Activision Blizzard. Из-за ухода крупной студии издательство лишится дохода в $ 400 млн.