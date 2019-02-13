В CS:GO исправили баг с дымом. Из-за него ругались профессиональные игроки

Компания Valve выпустила обновление для Counter-Strike: Global Offensive. Разработчики исправили баг с дымом. Раньше перед его рассеиванием противник появлялся на радаре. Для увеличения размера радара киберспортсмены использовали специальный бинд. Выглядел он следующим образом:

alias "+rzoom" «cl_hud_radar_scale 1.3;cl_radar_scale 1»

alias "-rzoom" «cl_hud_radar_scale X;cl_radar_scale X»

bind «k» "+rzoom"



X — параметры радара, который использует игрок

Некоторые профессиональные игроки, как Дмитрий jR Червак из Vega Squadron и Кирилл ANGE1 Карасёв из HellRaisers, воспринимали баг вместе с биндом как одну из фишек в CS:GO. Другие, как Эпитасио TACO де Мело, выступали против их использования. Бразилец неоднократно ругался в «Твиттере» с игроками Astralis по этому поводу. Перед стартом IEM Katowice Major 2019 он попросил организаторов турнира запретить бинд.

Предварительная стадия мэйджора по CS:GO стартует 13 февраля. Открывать турнир будет матч AVANGAR — Renegades. Игра стартует в 15:00 мск.