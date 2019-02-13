Twitch забанила канал deadmau5. Диджей обвинил компанию в двойных стандартах

Twitch.tv заблокировала канал диджея deadmau5 за гомофобное оскорбление. В эфире Джоэль Циммерман не сдержался и обозвал стримснайпера (пользователь, который наблюдает за трансляцией, чтобы узнать местоположение стримера в игре. — Прим. ред.). На какой срок его забанили, неизвестно. Официальная причина блокировки — оскорбление на почве ненависти.

Сам диджей не согласен с таким решением. В посте на форуме Reddit он обвинил Twitch.tv в политике двойных стандартов, когда дело касается цензуры и поводов для выдачи бана. Он отметил, что, вероятно, прекратит сотрудничество с платформой и больше не будет стримить на площадке.

Моё высказывание не относится к людям, чья сексуальная ориентация отличается от моей. Нахер это всё. Я знаю, кто я такой. Я не собираюсь сидеть тут и оправдываться, мол, «простите, я на самом деле не такой». За что мне действительно хочется извиниться, так это за то, что мы живём в мире, где подобные куски дерьма пялятся в монитор, смотрят, как я играю, и ждут, когда я тильтану, чтобы хайпануть. Вот за что я прошу прощения, — написал Циммерман.

Сейчас публикация deadmau5 удалена. Однако в «Твиттере» сохранился скриншот. Это не первый случай, когда Twitch блокирует стримеров за оскорбления и неподобающее поведение.

Джоэль Циммерман входит в список лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine. В 2018 году он занял 59-ю строчку в рейтинге.