Матчи IEM Katowice Major 2019 начались с задержкой в час из-за проблем с игрой

IEM Katowice Major 2019 начался с задержек на стриме. Матчи должны были стартовать по расписанию в 15:00 по московскому времени. Однако первые игры AVANGAR — Renegades и Fnatic — Vici Gaming перенесли на 16:00.

Как утверждает тренер состава TyLoo Иван Johnta Шевцов, проблемы были связаны с турнирным клиентом CS:GO. Каждые 10 минут игроков выкидывало с сервера.

Вице-президент ESL по киберспортивному направлению Михал Carmac Блихарц заявил, что компания работала над решением проблемы совместно с Valve. Сам Шевцов попросил не винить во всем организаторов. По его словам, ESL «обычно всё проверяет и делает отлично».

На предыдущем чемпионате FACEIT Major: London 2018 возникали задержки в расписании из-за проблем с Интернетом. В первый день участники жаловались на проблемы со звуком — игроки не всегда слышали шаги соперников. Проблема сохранялась на протяжении всей предварительной стадии мэйджора.