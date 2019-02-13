У Ярослава pashaBiceps Яжомбковски закончился контракт с Virtus.pro

Ярослав pashaBiceps Яжомбковски стал свободным агентом. У киберспортсмена закончился контракт с Virtus.pro, сообщается на сайте клуба.

Сегодня мы прощаемся с легендой мирового киберспорта. Мы всегда будем благодарны Паше за его ключевую роль в становлении Virtus.pro в качестве одной из ведущих организаций Европы и СНГ. Ярослав решил попробовать себя в новых сферах, я уважаю его решение и желаю ему и его семье всего наилучшего в дальнейшем, — заявил генменеджер Роман Дворянкин.

Сам же Яжомбковски обещал «вернуться, как вернулся Терминатор — сильнее и лучше». Собирается ли он возобновить профессиональную карьеру, неизвестно.

PashaBiceps играл за Virtus.pro с января 2014 по декабрь 2018-го. Киберспортсмен не попал в новый состав, после чего ушёл в инактив. Сейчас он занимается стримингом.

2 февраля VP покинул Филип NEO Кубски. Киберспортсмен не намерен пока завершать карьеру.