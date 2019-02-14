Владислав Crystallize Кристанюк: SoNNeikO поддерживает инициативы других игроков

Керри команды Natus Vincere по Dota 2 Владислав Crystallize Кристанюк рассказал об игре вместе с Акбаром SoNNeikO Бутаевым. По его словам, основным инициатором командных действий является Акбар, но он пытается поддерживать инициативы других участников.



«По сути весь импакт касательно командных действий вносит Акбар. У него своё видение игры, и, чтобы это работало, необходимо, чтобы каждый понимал, как это работает. Он пытается каждого научить играть в эту доту: быструю, моментально реагировать. Большинство колов идёт именно от него.



Несмотря на то что звучит, будто он всё делает, но Акбар всегда говорит, что каждый должен делать на карте то, что хочется. Инициативы приветствуются. Он акцентирует внимание на том, что разваливать в команде должен каждый», — рассказал Кристанюк.

Natus Vincere заняла второе место в СНГ-квалификации на DreamLeague Season 11 и получила слот на чемпионате. В решающем матче состав обыграл Gambit Esports со счётом 2:0.



DreamLeague Season 11 пройдёт с 14 по 24 марта в Стокгольме (Швеция). Участники разыграют призовой фонд в $ 1 млн и 15 тыс. баллов Dota Pro Circuit.