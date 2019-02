God of War выиграла восемь номинаций на D.I.C.E. Awards 2019

Завершилась церемония награждения премии D.I.C.E. Awards 2019. Мероприятие прошло в ночь с 13 на 14 февраля в Лос-Анджелесе (США). Рекордсменом текущего года стала игра Кори Барлога God of War (Sony Santa Monica). Проект выиграл в восьми номинациях из 22.



Проект стал игрой года, а также получил награды в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучший геймдизайн», «Лучшая приключенческая игра», «Лучший дизайн звука», «Лучший саундтрек», «Лучший персонаж» (Кратос) и «Лучший арт-дирекшн». Полный список наград можно изучить здесь.



Ранее God of War стала лучшей игрой 2018 года по версии The Game Awards 2018. Тогда игра также выиграла ещё две номинации — «Лучшая постановка» и «Лучшая приключенческая игра».