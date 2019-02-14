Датамайнеры нашли в Apex Legends команду для вызова транспорта

Датамайнеры продолжают изучать файлы Apex Legends, чтобы выяснить планы разработчиков по развитию шутера. На этот раз, поклонники нашли в коде игры команду для вызова ховербайка.

Ранее исследователи нашли в файлах игры упоминание одиночного и парного режимов. Студия никак не прокомментировала утечку. В свою очередь при запуске разработчики подчеркнули, что выпустили игру с режимом на троих игроков так как проект рассчитан на командное взаимодействие.



Apex Legends вышла 4 февраля 2019 года. За восемь часов в игру сыграло более 1 млн человек, а за три дня — более 10 млн. Также запуск игры вернул курс акций EA на прежний уровень.