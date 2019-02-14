Gambit встретится с Forward Gaming в первом раунде ESL One Katowice 2019 по Dota

Компания ESL объявила распределение участников в первом раунде турнира ESL One Katowice 2019 по Dota 2. Согласно твиттеру «компании», в группе А Team Secret сыграет с OG, Gambit Esports с Forward Gaming, а Mineski встретятся с FTD. В группе B Ninjas in Pyjamas сразится с Alliance, Fnatic с Team Aster, а Chaos Esports Club — с compLexity.

ESL One Katowice 2019 пройдёт в два этапа. На групповой стадии команды сыграют по круговой системе с форматом матчей до двух побед (best-of-two). Четыре лучших коллектива отправятся в верхнюю сетку плей-офф, а участники занявшие 3-4-е место в группе — в сетку лузеров. Четыре худших команды покинут соревнования.



ESL One Katowice 2019 пройдёт с 19 по 24 февраля в Катовице (Польша). Призовой фонд турнира составит $ 300 тыс.