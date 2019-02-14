Na’Vi начала поиск игроков по Apex Legends

Киберспортивная организация Natus Vincere объявила о поиске игроков для состава по Apex Legends. Об этом сообщается в «твиттере» команды. Каждый желающий может заполнить анкету в сервисе Survey Monkey.

Na’Vi — это пятая киберспортивная организация, объявившая о поиске состава по новой игре. Ранее аналогичные объявления опубликовали NRG Esports, Team SoloMid, 100 Thieves и Fnatic.



Apex Legends вышла 4 февраля 2019 года. Аудитория проекта достигла отметки в 1 млн игроков за 8 часов, а за три дня — 10 млн человек. Через неделю глава Respawn Entertainment Винс Зампелла сообщил, что в проекте сыграли более 25 млн уникальных пользователей.