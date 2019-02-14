Телеканал Е покажет матчи второго сезона OWL

Киберспортивный телевизионный канал Е проведёт русскоязычную трансляцию матчей второго сезона Overwatch League. Об этом сообщается на сайте организации. Согласно официальному заявлению, группа компаний Eterra Media стала эксклюзивным русскоязычным партнёром OWL.



«Рады, что Overwatch League выбрала нас в качестве эксклюзивного ТВ-партнёра в регионе и доверила нам проведение трансляций по OWL. Интерес ведущих мировых издателей к рынку киберспорта в СНГ доказывает, что индустрия в регионе продолжает активно развиваться», — прокомментировала новость управляющий партнёр Eterra Media Наталья Чайковская.

Телеканал займётся освещением всего сезона лиги. Комментировать соревнования будут Полина Exilia Парака и Павел Rillion Шабалин. Чемпионат начнётся 15 февраля в 03:00 мск.



Телеканал Е работает с 2017 года. Согласно заявлению компании, регулярная аудитория телеканала достигает 1,6 млн зрителей. Телеканал вещает на территории России, Казахстана, Молдовы, Армении и Латвии.