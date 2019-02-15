Авербух оценил размер аудитории киберспорта в РФ. Это примерно 4,5 млн человек

Сооснователь Sector Esports Марк Авербух прокомментировал недавний отчёт агентства Newzoo о размере киберспортивной аудитории в России. Он утверждает, что компания намеренно завышает оценки, чтобы увеличивать их продажи. Каждое исследование Newzoo продаёт по $7,5 тыс. (около 500 тыс. рублей).

В своей публикации в Telegram-канале он сравнил данные из исследования с цифрами из других источников. Так, например, Newzoo указывает, что в России проживают 116 млн пользователей интернета и 20 млн любителей киберспорта. По оценкам Mediascope, первая цифра намного ниже — 90 млн. Вторая противоречит данным из исследования агентства Nielsen. В нём упоминались 10 млн болельщиков и зрителей.

К сожалению, не могу раскрыть свои источники, но, по моим данным и прикидкам, активных киберспортсменов (соревнуются более одного раза в месяц) в России около 2.5-3М, а тех, кто постоянно потребляет медиа контент (не участвуя в турнирах) ещё около 1-1.5М, все остальные это скорей поклонники видеоигр, чем аудитория киберспорта. Беру по верхней планке – 4.5М. Учитывая, что последовательным развитием киберспорта в России не занимается никто, 4.5М это очень хорошо, — написал Авербух.

Сооснователь Sector Esports считает, что если работать не только на извлечение прибыли, но и на развитие, то за 7-10 лет можно удвоить активную аудиторию.

Это не первый случай, когда в исследованиях о киберспорте в России подмечают неточности. Работы что Nielsen, что Newzoo в профессиональном сообществе подвергали сомнению. Многие полагают, что они вредят развитию индустрии, поскольку предприниматели часто оперируют цифрами, которые не отображают реального положения дел.