Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении
Главная / Киберспорт /

Авербух оценил размер аудитории киберспорта в РФ. Это примерно 4,5 млн человек

Авербух оценил размер аудитории киберспорта в РФ. Это примерно 4,5 млн человек
Киберспорт / Dota 2

Сооснователь Sector Esports Марк Авербух прокомментировал недавний отчёт агентства Newzoo о размере киберспортивной аудитории в России. Он утверждает, что компания намеренно завышает оценки, чтобы увеличивать их продажи. Каждое исследование Newzoo продаёт по $7,5 тыс. (около 500 тыс. рублей).

В своей публикации в Telegram-канале он сравнил данные из исследования с цифрами из других источников. Так, например, Newzoo указывает, что в России проживают 116 млн пользователей интернета и 20 млн любителей киберспорта. По оценкам Mediascope, первая цифра намного ниже — 90 млн. Вторая противоречит данным из исследования агентства Nielsen. В нём упоминались 10 млн болельщиков и зрителей.

К сожалению, не могу раскрыть свои источники, но, по моим данным и прикидкам, активных киберспортсменов (соревнуются более одного раза в месяц) в России около 2.5-3М, а тех, кто постоянно потребляет медиа контент (не участвуя в турнирах) ещё около 1-1.5М, все остальные это скорей поклонники видеоигр, чем аудитория киберспорта. Беру по верхней планке – 4.5М. Учитывая, что последовательным развитием киберспорта в России не занимается никто, 4.5М это очень хорошо, — написал Авербух.

Сооснователь Sector Esports считает, что если работать не только на извлечение прибыли, но и на развитие, то за 7-10 лет можно удвоить активную аудиторию.

Это не первый случай, когда в исследованиях о киберспорте в России подмечают неточности. Работы что Nielsen, что Newzoo в профессиональном сообществе подвергали сомнению. Многие полагают, что они вредят развитию индустрии, поскольку предприниматели часто оперируют цифрами, которые не отображают реального положения дел.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент