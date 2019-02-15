Virtus.pro встретится с Evil Geniuses в дебютном матче на MDL Macau 2019

Организаторы MDL Macau 2019 опубликовали расписание матчей на 20 и 21 февраля. Свою первую игру Virtus.pro проведёт с Evil Geniuses, а Team Liquid — с Invictus Gaming.

Показ матчей групповой стадии начнётся с 06:00 мск. Старт последних серий запланирован примерно на 15:00 мск.

Матчи на 20 февраля Фото: liquipedia.net.

Матчи на 21 февраля Фото: liquipedia.net.

Организаторы поместили участников в одну группу. Все команды должны сыграть друг с другом в формате bo1. Четыре лучших состава пройдут в верхнюю сетку плей-офф, остальные отправятся в нижнюю сетку.

В первом раунде «лузеров» будут играть до одной победы. Все другие матчи проведут в формате bo3, финал — bo5.

Завершится чемпионат 24 февраля. Победитель получит приз в $ 135 тыс. Вместо PSG.LGD на соревнованиях выступит Newbee. Команда отказалась от участия после того, как у Яна Chalice Шэньи возникло осложнение после операции.