No[o]ne: у меня в жизни много целей, пока основная – выиграть The International

Владимир No[o]ne Миненко поделился с Марией Командной планами, которые хотелось бы воплотить в жизни.

«У меня в жизни есть много целей, пока что основная – выиграть The International. Другие мини-цели на стадии, когда хочется попробовать, но руки не доходят. Я бы хотел научиться готовить, играть на пианино. Очень хочу заняться боевыми искусствами. Но с тем, что я постоянно играю, это просто невозможно. Потому что можно травмировать себе, еще это очень много времени отнимает. <...>



[Что буду делать, если не выиграю The International?] Не знаю, наверное, буду жить счастливой жизнью. Я и так сейчас наслаждаюсь по полной. Я не живу просто ради одной цели — от «Инта» до «Инта» или просыпаюсь, играю 15 пабликов и все — день закончен. Нет, я наслаждаюсь жизнью по полной сейчас», — отметил игрок.

Virtus.pro занимала 5-6 места на чемпионатах The International в 2016, 2017 и 2018 годах.