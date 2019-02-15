No[o]ne — о смене ролей в команде: решили, что RAMZES666 может стать капитаном

Мидер Virtus.pro Владимир No[o]ne Миненко объяснил смену ролей в составе в интервью Марии Командной. По его словам, после The International 8 в команде возникли проблемы. Поскольку в клубе никто не хотел изменений в основе, Роман Кушнарёв и Алексей Solo Березин поменялись обязанностями.

«После The International у нас была проблема в команде. Мы проиграли турнир, заняли шестое место. Естественно, нас всё это не устраивало, но менять мы никого не хотели, да и не могли. Не потому, что мы остались друзьями, а потому что мы понимали, что можем выигрывать. Мы выигрывали весь год до этого и в прошлый неплохо так выступали.



Поняли, что на тот момент Лёха не мог уйти из команды и не мог ничего изменить в ней. Он не хотел никого кикать, потому что отношения уже состоявшиеся и дружеские.



RAMZES666 тоже не хотел никуда уходить. Они — два внутриигровых капитана, и у нас на них всё закручено. Мы решили, что нужно что-то менять. Лёха полностью отходит от дел, он очень устал, морально истощён за весь год. Роль капитана очень сложная. Решили, что RAMZES666 может стать капитаном. Он долго сомневался в этом, но все же принял решение.

Смог бы я сам стать капитаном? Возможно, при определённых обстоятельствах и с определёнными игроками, смог бы. Но сейчас с этой командой и с этими игроками — нет, потому что я слишком молод, иногда не могу правильно доносить свою мысль и не так хорошо разбираюсь в игре в том плане, чтобы быть капитаном».

В сезоне-2018/19 Virtus.pro выиграла The Kuala Lumpur Major и заняла второе место на The Chongqing Major.

No[o]ne: у меня в жизни много целей, пока основная – выиграть The International