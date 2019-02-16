Тайлер Ninja Блевинс выпустит линию игрушек

Популярный стример по Fortnite Тайлер Ninja Блевинс выпустит собственную линию игрушек. Об этом пишет издание Dot Esports. Они войдут в серию Lamo компании Wicked Cool Toys.

В отличие от простых игрушек, серия Lamo отличается тем, что они могут синхронизироваться с приложением на смартфонах, превращающих их в оживлённых существ в дополненной реальности. Первые экземпляры будут показаны на выставке New York Toy Fair 2019, которая пройдёт с 16 по 19 февраля в Нью-Йорке (США). Стоимость коллекционных предметов составит от $ 8 до $ 20.



Ninja не первый стример, в честь которого будут выпущены игрушки. Ранее компания договорилась о сотрудничестве с Гаем DrDisRespect Бэймом, Тимом TimTheTatman Бетаром, Сакибом Lirik Захидом и другими.