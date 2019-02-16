Valve заменила сет для Spectre в сокровищнице Treasure of the Amaranth

Компания Valve изменила состав сетов в сундуке Treasure of the Amaranth. Разработчики заменили набор Flowing Entropy для Spectre на образ Enduring Solitude. Таким образом, первый сет останется эксклюзивным для Collector’s Cache.

Новый сет для Spectre

Treasure of the Amaranth — это праздничная сокровищница, выпущенная в честь Дня святого Валентина. В её состав вошли 23 сета для ряда персонажей. Редкие наборы достались Drow Ranger, Storm Spirit и Omniknight. Стоимость сундука составляет 135 рублей.