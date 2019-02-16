NiP сыграет на ESL One Mumbai 2019

Организаторы чемпионата ESL One Mumbai 2019 по Dota 2 объявили первую приглашённую команду. Инвайт достался европейскому коллективу Ninjas in Pyjamas.

На турнире сыграют 12 команд. Семеро получат приглашения от ESL, а оставшиеся пять будут разыграны в отборочных. Европа, Северная Америка, Китай и Юго-Восточная Азия получили по одному слоту. Последнее место займёт победитель индийской квалификации.



ESL One Mumbai 2019 пройдёт с 19 по 21 апреля в Мумбаи (Индия). Участники разыграют призовой фонд в размере $ 300 тыс.