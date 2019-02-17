В Dota 2 вышел патч 7.21b

Разработчики Dota 2 выпустили обновление 7.21b. Основные изменения коснулись базовых показателей и прироста атрибутов популярных и непопулярных героев. Также IceFrog внес новые изменения в баланс Io, но ещё не вернул героя в Captain's Mode.
Опыт за денай увеличен с 25% до 30%
HAND OF MIDAS: Бонусное золото уменьшено с 200 до 180;
ANTI-MAGE
Базовая ловкость увеличена на 2;
BANE
Прирост силы увеличен с 2.4 до 2.6;
Прирост ловкости увеличен с 2.4 до 2.6;
Прирост интеллекта уменьшен с 2.8 до 2.6 ;
CHAOS KNIGHT
Лайфстил с Chaos Strikeпересчитан с 40/50/60/70% на 25/40/55/70%;
CRYSTAL MAIDEN
Броня от Freezing Field увеличена с 10 до 20;
DARK SEER
Базовая броня уменьшена на 2;
Прирост ловкости увеличен с 1.2 до 1.8;
GRIMSTROKE
Продолжительность оглушения с Ink Swell уменьшена с 1.4/2.2/3.0/3.8 до 1.0/1.9/2.8/3.7;
Замедление от Soulbind уменьшено с 15/30/45% до 10/20/30%;
IO
Tether больше не делает тебя незамедляемым;
Spirits больше не имеют отката переключения;
Минимальная дальность Spirits увеличена с 100 до 200;
Интервалы передвижения Spirits увеличены с 2.4 секунд до 2.7;
Сокращение урона от Overcharge уменьшено с 15/20/25/30% до 5/10/15/20%;
Стоимость Relocate увеличена с 100 до 175;
Талант 15 уровня изменен с Tether дает бонус Scepter Bonus на +8 восстановления здоровья;
Талант 20 уровня изменен с +16 восстановления здоровья на Tether дает бонус Scepter;
JUGGERNAUT
Усиление скорости атаки в Omnislash уменьшено с 1.8 до 1.7;
KEEPER OF THE LIGHT
Второй созданный Will-O-Wisp будет срабатывать с теми же интервалами, что и первый;
LESHRAC
Прирост ловкости увеличен с 1.7 дo 2.3;
LICH
Скорость передвижения уменьшена с 305 до 295;
Продолжительность действия Sinister Gaze уменьшена с 1.6/1.9/2.2/2.5 до 1.3/1.7/2.1/2.5 ;
LIFESTEALER
Прирост силы уменьшен с 3.6 до 3.2;
Feast ослаблены с 1.75/2.5/3.25/4% до 1.5/2.25/3/3.75%;
LINA
Базовый интеллект увеличен на 2;
LYCAN
Базовая броня увеличена на 1;
MAGNUS
Прирост силы уменьшен с 3.7 до 3.5;
Замедление от Skewer уменьшено с 25/30/35/40% до 10/20/30/40%;
Стоимость Empower увеличена с 30/50/70/90 до 45/60/75/90;
NIGHT STALKER
Прирост силы уменьшен с 3.6 до 3.2;
OMNIKNIGHT
Продолжительность Heavenly Grace увеличена с 10 до 12;
PHANTOM LANCER
Бонус ловкости от Phantom Rush увеличен с 6/14/22/30 до 9/18/27/36;
RIKI
Базовое восстановление здоровья увеличено на 1.5;
SHADOW FIEND
Базовая сила увеличена на 1;
Прирост интеллекта увеличен с 2.0 до 2.2;
SLARK
Базовая броня увеличена на 1;
SNIPER
Базовая сила увеличена на 2;
Талант 15 уровня изменен с +15% замедления от Shrapnel до +20%;
SPECTRE
Базовая сила увеличена на 2;
Талант 10 уровня усилен с +4 ко всем атрибутам до +5 ;
STORM SPIRIT
Стоимость Static Remnant уменьшена с 100 до 70/80/90/100;
Скорость восстановления Electric Vortex уменьшена с 22/20/18/16 до 16;
SVEN
Great Cleave услаблен с 45/60/75/90% до 30/50/70/90%;
Бонусная скорость от Warcry уменьшена с 8/12/16/20% дло 5/10/15/20%;
Базовая сила щита Warcry уменьшена с 80/110/140/170 до 60/90/120/150;
Скорость восстановления God's Strength увеличена с 80 до 100;
TEMPLAR ASSASSIN
Дебаффы от Meld теперь складываются;
TIMBERSAW
Базовый интеллект увеличен на 2;
Снижение атрибута от Whirling Death увеличено с 12/13/14/15% до 13/14/15/16%;
TINY
Бонусный урон от Tree Grab уменьшен с 25/30/35/40% до 10/20/30/40%;
TREANT PROTECTOR
Блокируемый урон с помощью Living Armor увеличен с 25/50/75/100 до 40/60/80/100;
URSA
Базовая броня уменьшена на 2;
Скорость восстановления Overpower увеличена с 10 до 16/14/12/10;
VISAGE
Сила уменьшена с 24 + 3.0 до 22 + 2.8;
Урон Summon Familiars уменьшен с 30/45/60 до 20/40/60;
WARLOCK
Базовый интеллект увеличен на 3;
Стоимость Upheaval уменьшена с 100/110/120/130 до 70/90/110/130;
WEAVER
Geminate attack теперь наносит 10/20/30/40 бонусного физического урона вторым ударом.