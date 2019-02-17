Керри EHOME столкнулся с проблемами при получении шведской визы на DreamLeague

Керри EHOME Ло eGo Бинь может пропустить мэйджор по Dota 2 — DreamLeague Season 11. Об этом сказал тренер состава Чжан Xiao8 Нин в посте в социальной сети Weibo. Портал VPEsports перевёл его обращение.

Как утверждает Нин, у киберспортсмена возникли проблемы при оформлении документов для поездки на турнир, поскольку ему нет 18 лет. Для визы родителям Биня необходимо получить два разрешения — местных властей и посольства Швеции в Китае. На это уйдет 20 дней. Еще 15 суток потребуется на оформление визы.

Несмотря на то что родители игрока начали сбор документов еще 11 февраля, существует большая вероятность, что Бинь не успеет прибыть на турнир вовремя. В клубе активно ищут поддержки со стороны, чтобы ускорить процесс.

DreamLeague Season 11 проведут в столице Швеции, Стокгольме. Чемпионат организуют 14—24 марта. На турнир уже прошли через региональные отборочные 15 команд из 16. Последний участник определится по итогам StarLadder ImbaTV Minor.