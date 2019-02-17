Чжан Xiao8 Нин выступит на групповой стадии MDL Macau 2019

Мидер EHOME Ли ASD Чживэнь пропустит групповой этап MDL Macau 2019. Его заменит тренер состава Чжан Xiao8 Нин. В период плей-офф он вернётся к своим прямым обязанностям.

В заявлении организации говорится, что киберспортсмену понадобится больше времени на оформление документов для посещения Гонконга и Макао. Китайские граждане должны получить разрешение для посещения специальных административных районов КНР.

Чжан Xiao8 Нин тренирует EHOME с мая 2018 года. В последний раз он выступал на профессиональной сцене в составе Big God.

MDL Macau 2019 состоится 20-24 февраля. Призовой фонд чемпионата составил $ 300 тыс. В турнире примут участие Virtus.pro, Team Liquid, Evil Geniuses и другие.