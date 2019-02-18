StarLadder организует второй мэйджор сезона по CS:GO. Турнир пройдёт в Берлине

Компания StarLadder совместно с ImbaTV организует второй мэйджор по CS:GO в 2019 году. Турнир состоится в Берлине, Германия, с 20 августа по 8 сентября. Матчи плей-офф покажут на «Мерседес-Бенц Арене». Площадка вмещает до 17 тыс. зрителей.

Региональные майноры и турнир Play-in тоже проведут в Германии. С 17 по 21 июля будут соревноваться команды из Европы и Северной Америки. С 24 по 28 июля — участники из СНГ и Азии.

На 29 июля запланирован турнир Play-in. В нём соревнуются составы, которые заняли третьи места на региональных майнорах. Две лучшие команды отправятся на мэйджор.

Предварительная стадия чемпионата пройдет 20-25 августа, основная — 27 августа — 1 сентября, серия плей-офф — 5-8 сентября.

Призовые фонды соревнований не изменятся. $ 50 тыс. разыграют на майнорах, $ 1 млн — на самом мэйджоре.