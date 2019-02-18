Китайский киберспортсмен пожертвовал деньги пяти благотворительным фондам

Чжан Faith_bian Жуйда пожертвовал больше половины денег, заработанных на стриме, пяти благотворительным организациям.

Игрок разделил сумму в 5600 юаней (около 55 тыс. рублей) и направил фондам, занимающимся поиском средств для малоимущих и детей, которые нуждаются в лечении или предметах первой необходимости, а также защитой лесов и спасением бездомных животных.

Оставшиеся 4000 юаней Жуйда разыграл между фанатами. Они выбирались в случайном порядке. 20 человек получили по 200 юаней. Всего стримеру за раз удалось заработать 9603 юаня (около 94 тыс. рублей).

Чжан Faith_bian Жуйда выступает за команду EHOME по Dota 2 на позиции офлейнера. В феврале состав посетит MDL Macau 2019, а в марте сыграет на DreamLeague Season 11.