Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уэска» — «Атлетик Бильбао». 18 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Главная / Киберспорт / Новости /

В Winstrike Arena проведут офлайн-турнир по Dota Auto Chess

В Winstrike Arena проведут офлайн-турнир по Dota Auto Chess
Киберспорт / Dota 2

В клубе Winstrike Arena в ЦДМ состоится офлайн-турнир по Dota Auto Chess. В соревновании смогут принять участие 64 игрока любого уровня. В случае успеха в компании обещают проводить турниры по «шахматам» на регулярной основе.

На текущий момент пользовательскую карту скачали более 4 млн пользователей, а пик одновременных игроков составил более 100 тыс. человек.

Dota Auto Chess вышла в январе 2019 года. Игра пользовалась большой популярностью в Китае. Позднее на неё обратили внимание в других регионах. Сейчас турнирные операторы, как BTS, пробуют проводить свои соревнования.

Ох, не тем занимается Valve! Кастомка в Dota 2, которая популярней Artifact
Пользовательскую игру Dota Auto Chess обожают в Китае, у нее есть свой ладдер и там нужно очень много думать.
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент