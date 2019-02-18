В Winstrike Arena проведут офлайн-турнир по Dota Auto Chess

В клубе Winstrike Arena в ЦДМ состоится офлайн-турнир по Dota Auto Chess. В соревновании смогут принять участие 64 игрока любого уровня. В случае успеха в компании обещают проводить турниры по «шахматам» на регулярной основе.

На текущий момент пользовательскую карту скачали более 4 млн пользователей, а пик одновременных игроков составил более 100 тыс. человек.



Dota Auto Chess вышла в январе 2019 года. Игра пользовалась большой популярностью в Китае. Позднее на неё обратили внимание в других регионах. Сейчас турнирные операторы, как BTS, пробуют проводить свои соревнования.