В Winstrike Arena проведут офлайн-турнир по Dota Auto Chess

В клубе Winstrike Arena в ЦДМ состоится офлайн-турнир по Dota Auto Chess. В соревновании смогут принять участие 64 игрока любого уровня. В случае успеха в компании обещают проводить турниры по «шахматам» на регулярной основе.
На текущий момент пользовательскую карту скачали более 4 млн пользователей, а пик одновременных игроков составил более 100 тыс. человек.
Dota Auto Chess вышла в январе 2019 года. Игра пользовалась большой популярностью в Китае. Позднее на неё обратили внимание в других регионах. Сейчас турнирные операторы, как BTS, пробуют проводить свои соревнования.
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Пользовательскую игру Dota Auto Chess обожают в Китае, у нее есть свой ладдер и там нужно очень много думать.