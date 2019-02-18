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Мюриэль Kipspul Хёйсман возглавила состав compLexity Gaming по Dota 2

Мюриэль Kipspul Хёйсман возглавила состав compLexity Gaming по Dota 2
Киберспорт / Dota 2

Киберспортивная организация compLexity Gaming представила нового тренера состава по Dota 2 — Мюриэль Kipspul Хёйсман.

Первым турниром команды станет ESL One Katowice 2019. По итогам испытательного срока в coL определятся с будущим Хёйсман. Сколько он будет длиться, в организации не уточнили.

ESL One Katowice 2019 пройдет с 19 по 24 февраля. CoL попала в одну группу с Ninjas in Pyjamas, Fnatic, Alliance, Team Aster и Chaos Esports Club. Четыре лучшие команды выходят в плей-офф.

Мюриэль Kipspul Хёйсман в прошлом тренировала TNC Predator и Vega Squadron. После работы с российской командой девушка взяла паузу в карьере.

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