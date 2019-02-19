Гендиректор «Медиа Альянс»: GINX Esports TV — канал про киберспорт и не только

Генеральный директор компании «Медиа Альянс» Григорий Лавров дал интервью порталу «Канобу», в котором рассказал о запуске киберспортивного канала GINX Esports TV в России. Он заявил, что контент на телеканале будет разнообразным, но ключевой повесткой станут события на российской киберспортивной сцене, а не международной.



«Мы не запускаем его с нуля – он существует уже несколько лет на разных рынках и отлично себя зарекомендовал. Это даёт нам серьёзное преимущество: мы возьмём всё лучшее у международной версии и добавим то, что требуется для успешного развития на российском рынке, в том числе трансляции важных российских событий, профили наших команд и игроков, и так далее. Разнообразие контента – одна из сильных сторон телеканала, которая делает его привлекательным для аудитории. GINX Esports TV – это окно в мир киберспорта: нам есть что предложить и тем, кто только знакомится с играми, и опытным геймерам.



Это канал преимущественно про киберспорт, но им мы не ограничимся – место в сетках найдется для обзоров всевозможных игр, новостей, прохождений и многого другого. Мы уделим внимание всем зрителям, которым интересны видеоигры», — рассказал Лавров.



29 января компания «Медиа Альянс» объявила о запуске русскоязычной версии телеканала GINX Esports TV. Согласно официальному пресс-релизу, вещание будет вестись круглосуточно и в формате HD. Также весь контент будет доступен в социальных сетях.