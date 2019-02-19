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Датамайнеры нашли в файлах Apex Legends данные о бесплатном боевом пропуске

Датамайнеры нашли в файлах Apex Legends данные о бесплатном боевом пропуске
Киберспорт / Другие игры

Датамайнеры продолжают изучать файлы шутера Apex Legends и обнаруживать новые сведения. На этот раз исследователи нашли упоминание бесплатной версии боевого пропуска.

Среди файлов игры фигурирует такая строка, как «rui/menu/battlepass/free_icon». В то же время обнаружена такая команда, как «rui/menu/battlepass/leve_diamond». Авторы Gaming Intel предположили, что боевой пропуск будет доступен всем, но желающие смогут купить некий «премиум» и получить дополнительные награды. Студия пока никак не прокомментировала слухи.

Перед запуском первого сезона боевого пропуска разработчики пообещали провести трансляцию и раскрыть свои планы по развитию игры. Его старт запланирован на март 2019 года.

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