Датамайнеры нашли в файлах Apex Legends данные о бесплатном боевом пропуске

Датамайнеры продолжают изучать файлы шутера Apex Legends и обнаруживать новые сведения. На этот раз исследователи нашли упоминание бесплатной версии боевого пропуска.



Среди файлов игры фигурирует такая строка, как «rui/menu/battlepass/free_icon». В то же время обнаружена такая команда, как «rui/menu/battlepass/leve_diamond». Авторы Gaming Intel предположили, что боевой пропуск будет доступен всем, но желающие смогут купить некий «премиум» и получить дополнительные награды. Студия пока никак не прокомментировала слухи.

Перед запуском первого сезона боевого пропуска разработчики пообещали провести трансляцию и раскрыть свои планы по развитию игры. Его старт запланирован на март 2019 года.