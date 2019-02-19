Бывшего игрока команды Atlants по CS:GO избили фанаты Максима QRUSH Ильюшина

Бывшего игрока команды Atlantis по CS:GO Владимира la3euka Шурыгина избили поклонники другого стримера — Максима QRUSH Ильюшина. Об этом пишет журналист Алексей Бирюков. По его словам, причиной стал конфликт игроков во время шоу-матча.



Шоу-матч проходил на стриме Владимира Братишкина. Во время матча la3euka и QRUSH начали ругаться, в результате чего последний вышел из игры. В итоге после приезда на LAN-турнир предполагаемые поклонники QRUSH побили Шурыгина.

В видеоролике присутствует нецензурная лексика.

Владимир la3euka Шурыгин заявил, что камеры системы безопасности клуба записали потасовку, и предложил обратиться к нему лично для разрешения ситуации. В случае молчания игрок пригрозил написать заявление в полицию.



Шурыгин известен в качестве одного из игроков команды Atlants. Организация играла в нескольких закрытых квалификациях, но так и не смогла отобраться на крупные турниры. Лучшим достижением киберспортсменов стало второе место на Saint-Petersburg IMPULSE CS:GO Championship, где они заняли второе место и заработали 100 тыс. рублей.