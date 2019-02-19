Na’Vi сыграет с G2 в первом раунде основного этапа IEM Katowice Major 2019

Турнирный оператор ESL объявил посев команд в первом раунде основного этапа чемпионата Intel Extreme Masters Season XIII Katowice Major 2019. Natus Vincere встретится с G2 Esports, AVANGAR сыграет с Team Liquid, а чемпион предыдущего мэйджора Astralis сразится с compLexity.

В отличие от предыдущих чемпионатов, организаторы IEM Katowice Major 2019 изменили систему посева команд. ESL опросила все команды об уровне игры их соперников, в результате чего сформировался рейтинг участников. В соответствии с рейтингом, сильнейшие сыграют с аутсайдерами и наоборот. Рейтинг участников будет меняться в зависимости от результатов и влиять на дальнейший выбор соперников.



Основной этап пройдёт с 20 по 24 февраля. Топ-8 лидеров отправится в плей-офф, где сразится за титул чемпиона и главный приз в размере $ 500 тыс.