Na’Vi показала новую форму команды для IEM Katowice Major 2019 по CS:GO

Киберспортивная организация Natus Vincere продемонстрировала поклонникам новую форму состава по CS:GO для участия в IEM Season XIII Katowice Major 2019. Соответствующий видеоролик появился в «твиттере» команды.

«Именно вы помогаете нам двигаться вперёд: переживаете с нами взлёты и падения, оставляете слова поддержки в социальных сетях и смотрите матчи в любое время суток. На мейджор-турнире IEM XIII — Katowice 2019 состав Na’Vi по CS:GO выступит в обновлённой форме. Мы решили вынести на титульное место формы хештег #NAVINATION как дань уважения нашим болельщикам», — говорится в официальном заявлении.



После окончания соревнований организация пообещала разыграть новые комплекты формы среди болельщиков.



IEM Season XIII Katowice Major 2019 завершится 3 марта 2019 года. Победитель получит главный приз в размере $ 500 тыс.