Gambit Esports вошла в число фаворитов групповой стадии ESL One Katowice 2019

Завершился первый игровой день чемпионата ESL One Katowice 2019 по Dota 2. По его результатам, группу А возглавили Gambit Esports (3-1) вместе с Team Secret (3-1), а в группе B лидерство досталось Fnatic (4-0) и Chaos Esports Club (4-0).



Аутсайдерами группового этапа стали Forward Gaming (1-3), FTD (0-4), Alliance (0-4) и Team Aster (0-4). Оставшиеся участники — OG, Mineski, Ninjas in Pyjamas и coL заняли 3-4-е место в группах.

Итоге первого игрового дня ESL One Katowice 2019

Групповая стадия завершится 21 февраля. По её результатам четыре лучших участника пройдут в верхнюю сетку плей-офф и еще четверо — в нижнюю. Четвёрка аутсайдеров покинет соревнования.



ESL One Katowice 2019 проходит в Катовице (Польша). Чемпионат не является частью рейтинговой системы Dota Pro Circuit. Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс.