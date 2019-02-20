В Apex Legends добавят новую энергетическую винтовку Havoc

В Apex Legends появится новая энергетическая винтовка Havoc. Оружие добавят в игру 20 февраля.

Havoc расходует энергетические патроны. При этом у винтовки есть два режима стрельбы: автоматический и одиночный. Каждое попадание по сопернику наносит 18 урона в тело и 36 в голову. Какие модули будут использоваться с оружием, неизвестно.

Apex Legends — королевская битва от Respawn Entertainment. Релиз состоялся 4 февраля. В марте разработчики обещали добавить боевой пропуск и запустить первый сезон.