Из Dota 2 убрали рекламу Artifact

Компания Valve убрала рекламу Artifact из Dota 2. Разработчики выпустили патч, который удалил из-под фонтанов Dire и Radiant столы вместе чертиками. Их добавили сразу после релиза карточной игры.

Фото: https://www.reddit.com

Artifact стала первым продуктом Valve, который продвигали внутри Dota 2. Последнее крупное обновление для ККИ вышло в январе 2019 года. Оно исправило множественные неполадки и изменило стоимость некоторых предметов.

В компании не собираются бросать развитие игры, даже несмотря на низкий онлайн. В сентябре 2018 Valve объявила, что намерена организовать турнир, победитель которого получит миллион долларов. Однако о самом чемпионате до сих пор ничего не известно.