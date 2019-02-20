VPEsports: Valve превратит Dota Auto Chess в полноценную игру

Valve превратит кастомную карту Dota Auto Chess в полноценную игру, пишет VPEsports со ссылкой на собственные источники. Сейчас в компании рассматривают способы монетизации проекта и варианты по поддержке разработчиков.

В январе 2019 года создатели DAC провели сессию вопросов и ответов на китайском форуме. Тогда они заявили, что задумываются о расширении штата разработчиков и увеличении маркетинговой команды. Авторы «шахмат» также общались с Valve по поводу добавления матчмейкинговой системы.

Artifact вышла 28 ноября в цифровом магазине Steam. Однако с момента релиза продукт так и не смог закрепиться на рынке коллекционных карточных игр. Среднесуточная аудитория Artifact составляет 1000 человек. Сегодня, 20 февраля, Valve выпустила обновление для Dota 2, которое удалило рекламу ККИ из игры.

Dota Auto Chess — самая популярная кастомка в Dota 2. Она появилась в игре в январе 2019-го. За полтора месяца карту скачали 4,4 млн раз.

Из Dota 2 убрали рекламу Artifact