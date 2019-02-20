Evil Geniuses возглавила группу на MDL Macau 2019. Virtus.pro — седьмые

На MDL Macau 2019 завершился первый день групповой стадии. По результатам четырёх матчей Evil Geniuses занимает первую строчку (3 победы, 1 поражение). Следом за ними идут Team Liquid и Newbee — у обеих команд по 2 победы и 1 поражению.

Результаты матчей первого дня. Фото: liquipedia.net.

В середине таблицы расположились Vici Gaming, Royal Never Give Up и EHOME. Три команды из Китая имеют в активе по 2 победы и 2 поражения.

Virtus.pro занимает предпоследнюю строчку таблицы. На последнем месте Invictus Gaming — состав ни разу не выиграл за три матча.

Фото: liquipedia.net.

Завтра, 21 февраля, состоятся ещё 14 матчей. По итогам игр четыре лучшие команды отправятся в верхнюю сетку плей-офф, остальные — в нижнюю. Призовой фонд чемпионата составляет $ 300 тыс.