По MTG Arena проведут чемпионат мира с призовым фондом в миллион долларов

Компания Wizards of the Coast анонсировала серию чемпионатов по Magic: The Gathering. В течение 2019 года организаторы проведут семь турниров Mythic Championship: четыре по настольной версии и три по цифровой (MTG Arena). Призовые фонды в первом случае составляют $ 500 тыс., во втором — $ 750 тыс.

Завершать сезон будет чемпионат мира. Wizards of the Coast выделила миллион долларов призовых. Победители Mythic Championship автоматически гарантируют себе попадание на турнир. Всего в чемпионате примут участие 16 игроков. Более подробней о системе квалификаций можно прочитать здесь.

Первый крупный турнир по MTG Arena пройдёт на выставке PAX East в Бостоне, США, с 28 по 31 марта. Профессионалы из Magic Pro League будут соревноваться с лучшими игроками и стримерами MTG Arena. Призовой фонд составит миллион долларов.