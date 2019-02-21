Веррос MaybeNextTime Апостолос покинул состав Vega Squadron по Dota 2

Греческий киберспортсмен Веррос MaybeNextTime Апостолос объявил об уходе из команды Vega Squadron. Об этом игрок сообщил в «Твиттере». Причины решения не раскрываются, но Апостолос готов рассмотреть предложения от новых организаций. Предпочтения отдаются европейским командам, но также он готов переехать в другой регион.

Веррос MaybeNextTime Апостолос выступал за Vega Squadron с октября 2018 года. В составе команды он занял 5-8-е место на WePlay! Dota 2 Winter Madness, 5-6-е на I Can’t Believe It’s Not Summit! и 5-6-е на DreamLeague Season 10.



Состав Vega Squadron по Dota 2:

— Омар Madara Дабасас

— Дмитрий DM Дорохин

— Морис KheZu Гутман

— Пету Peksu Ваатайнен.