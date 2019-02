Илья Lil Ильюк: если плевать на фанов, то зачем их благодарить в каждом интервью

Украинский профессиональный игрок в Dota 2 Илья Lil Ильюк ответил на комментарий менеджера Virtus.pro Романа Дворянкина по поводу выступления на MDL Macau 2019.



«Игра ради фанов или «в своё удовольствие», а если плевать на фанатов, то зачем тогда их благодарить в каждом интервью. Сложно, конечно, но в любом случае нечего удивляться, что после такого тебя ещё и осуждают», — написал Ильюк в «Твиттере».



Через 15 минут игрок извинился за реакцию, но подчеркнул, что в последний раз, когда сложилась аналогичная ситуация, он остался крайним.



«Сорри, парни, больная тема. В последний раз, когда у меня челы играли «в своё удовольствие», меня крайним сделали. Будем надеяться, что парни соберутся и нанесут ластхиты в плей-офф!» — заявил игрок.



Ранее Роман Дворянкин ответил на критику выступления команды на MDL Macau 2019 со стороны Ярослава Кузнецова. Комментатор заявил, что с такой игрой команде лучше собрать вещи и ехать домой. Менеджер VP ответил, что сейчас у команды другие приоритеты по сравнению с прошлым сезоном: сейчас составу важно сохранить силы и тщательно подготовиться к The International 2019. Также, по его словам, Dota 2 — это шоу, и организация старается дарить зрителям эмоции и впечатления от этих выступлений.



Илья Lil Ильюк играл за VP с августа 2016 по февраль 2018 года. Лучшими достижениями киберспортсмена стало второе место на The Kiev Major, а также 5-6-е на The International 2015 и The International 2016. В настоящее время игрок ищет новую организацию.

