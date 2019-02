Владимир No[o]ne Миненко: смешными были только мысли и аналитика комментаторов

Мидер команды Virtus.pro по Dota 2 Владимир No[o]ne Миненко принял участие в дискуссии между генеральным менеджером Романом Дворянкиным и комментатором Ярославом NS Кузнецовым. Киберспортсмен раскритиковал работу сотрудников RuHub.



«Знаешь, самое грустное в этой ситуации — это то, что единственная вещь, которая является смешным в вашем эфире, — это только ваша аналитика и мысли. Я, сразу скажу, не конфликтный человек, и я не стану разводить балаган, я просто написал свои мысли. Всем добра», — заявил Миненко.



В ответ Кузнецов заявил, что просто хочет видеть то, как команда полностью выкладывается на турнире.



«Вова, я критикую не просто так и не просто так сижу в вашей футболке. Задумайся. И чтобы там смешно тебе не было, я немного в игре понимаю, могу отличить когда вы стараетесь и выкладываетесь на сто процентов, а когда нет, вот и всё. Хочется видеть ту игру, на которую вы способны», — написал NS.



Virtus.pro заняла 7-8-е место на групповом этапе со статистикой матчей 2-5. Команда уступила Newbee, Evil Geniuses, Royal Never Give Up, Invictus Gaming и Team Liquid, но смогла обыграть Vici Gaming и EHOME. Плей-офф состав начнёт с нижней сетки.

