Виталий v1lat Волочай: не надо делать такие идиотские форматы как на MDL Macau

Сооснователь студии Maincast Виталий v1lat Волочай прокомментировал выступление Virtus.pro на турнир MDL Macau 2019. Комментатор поддержал менеджера команды Романа Дворянкина и заявил, что настоящая причина негодования — формат чемпионата.



«Написал я значит позавчера про группу MDL Macau 2019, и как оказалось все таки кто-то это смотрел и даже относился всерьез, и в VP полетели какашки. Вы серьезно? Типы сношали весь мир без отдыха и пауз, играют все нужные квалификации и коммерческие турниры, и по мнению сообщества должны трайхардить в ничего не значащих матчах группового этапа MDL Macau? Нафига? В чем смысл?



А когда на Чемпионате Мира по футболу в третьем матче, который не влияет на место в группе французы выпускают запасных — думаете их тоже ругают? Я тут поддержу Романа Дворянкина в его высказывании — дота это же игра для удовольствия. И почему бы это удовольствие не получать тогда когда можешь? Мы хотим чтобы они не устали от доты и выиграли в августе. Плевать на февраль.



Ярослава я тоже понимаю. Ему приходится «это» анализировать. Ну тут не вина VP или EHOME. Тут вина организаторов. Нефиг делать такие идиотские форматы», — написал Волочай в Telegram.



Во время трансляции матчей Ярослав Кузнецов заявил, что Virtus.pro несерьёзно относятся к чемпионату MDL Macau 2019 и с такой игрок команда может отправляться домой. Менеджер VP Роман Дворянкин заявил, что составу нужно беречь силы, чтобы в будущем подготовиться к The International 2019. Также он подчеркнул, что команде важно сохранить позитивный настрой.

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