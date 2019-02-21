Пользователи PC пожаловались на проблемы с подключением в Apex Legends

Игроки в Apex Legends на PC пожаловались на проблемы с подключением к серверам. Компания заявила, что в курсе проблемы и пытается решить её. Также разработчики пообещали оповестить поклонников об исправлении в социальных сетях.

Вчера, 20 февраля, Respawn Entertainment добавила в игру новое оружие Havoc. Винтовка расходует энергетические патроны и имеет два вида стрельбы. Подробнее о ней можно прочитать здесь.



Apex Legends — это «королевская битва» от создателей Titanfall. Шутер вышел 4 февраля 2019 года. За неделю в него сыграли более 25 млн пользователей.