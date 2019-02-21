Blizzard рассказала подробности турнирной системы Hearthstone

Компания Blizzard опубликовала подробности новой соревновательной системы в Hearthstone. Организаторы назвали её Hearthstone Masters и разделили на три этапа.



В первом этапе Hearthstone Masters Qualifiers смогут сыграть все желающие. Во время отборочного сезона будет проводиться около 30 турниров. Соревнования будут проходить на международной киберспортивной платформе Butterfly. Лучшие участники будут получать награду в виде комплектов карт. Регистрация будет открыта за две недели до старта соревнований, которые начнутся 5 мая. Раз в месяц в ходе сезона Masters Qualifiers Blizzard будет публиковать список игроков, набравших самый высокий рейтинг в стандартном формате. Игроки, по окончании месяца вошедшие в топ-200, получат приглашения на Ranked Ladder Qualifier.

В случае победы, пользователи смогут сыграть во второй стадии — Hearthstone Master Tour. Это крупный LAN-турнир по Hearthstone. Игроки будут сражаться друг с другом по швейцарской системе в течении трёх дней. Минимальный призовой фонд соревнований составит 250 000 $. Кроме этого он может увеличиться благодаря продажам специальных киберспортивных паков, часть доходов от которых отправится в призовой фонд. Первый турнир пройдёт с 14 по 16 июня в Лас-Вегасе (США). Лучшие участники смогут сыграть в третьей стадии — Grandmaster Tour.



Условия попадания в Master Tour:

— победить в онлайн-турнире Masters Qualifiers;

— занять одну из четырех верхних строчек на Ranked Ladder Qualifier;

— получить приглашение по результатам официально одобренных сторонних турниров;

— стать лучшим на предыдущем турнире Masters Tour;

— пройти отбор за счет турнира Gold Series в Китае;

— завершить год Ворона, набрав не менее 120 соревновательных очков Hearthstone.



Подробности участия в Grandmaster Tour пока не раскрываются. Сообщается только то, что в нём смогут сыграть лидеры Master Tour.



После завершения Hearthstone World Championship 2019, Blizzard изменит формат соревнований. На замену Conquest Format придёт Specialist Format.



Формат Specialist Format:

— Игроки представляют три колоды для одного класса.

— Затем они указывают одну как основную, а оставшиеся, соответственно, как вторую и третью.

— Вторая и третья колоды могут содержать до 5 карт, не входящих в основную. — Учитываются любые изменения, и две повторяющиеся карты в основной колоде, к примеру, считаются за две отдельные карты.

— В первой дуэли каждого матча игроки используют основную колоду.

— Начиная со второй дуэли и далее они могут оставить ее или заменить на вторую или третью.

— Замена колод перед второй и третьей дуэлью производится до начала игры и в тайне от соперника.

— Игры Masters Qualifiers и Ranked Ladder Qualifier проводятся до двух побед. Также до двух побед будут идти все матчи турниров Masters Tour, кроме финала, в котором игрокам предстоит сражаться до трех побед.

Подробности об изменениях можно изучить здесь.