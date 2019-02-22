Korb3n — о VP: большинство возмущающихся — ставочники, а не болельщики

Менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов объяснил, почему состав Virtus.pro по Dota 2 может делать во время матчей что угодно.

«Я думаю, что Virtus.pro могут играть так, как они хотят. Во время игр они хоть на голове стоять могут. Организаторы пригласили их на турнир, а дальше уже выступление игроков исключительно их дело. Если хотят, то пусть разминаются перед играми в Apex Legends. Настоящих фанатов в доте не так много. Большая часть возмущающихся в социальных сетях — ставочники, а не болельщики», — заключил Белов в интервью 24cyber.

21 февраля на трансляции матчей MDL Macau аналитик Ярослав NS Кузнецов раскритиковал выступление Virtus.pro на турнире. Он отметил, что с таким качеством игры состав может собирать вещи и отправляться домой. Генеральный менеджер Роман Дворянкин не согласился с его оценками. Он убежден, что команда должна беречь силы для выступления на The International 9.

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