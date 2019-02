ArsZeeqq: дайте спокойно кланвары поиграть, чего так все взъелись-то?

Тренер Virtus.pro Арсений ArsZeeqq Усов отреагировал на возмущение болельщиков по поводу формы и выступления его команды на MDL Macau 2019.

В комментариях к записи Усов пояснил свою позицию. По его словам, любой турнир не от Valve стоит рассматривать как тренировку. Именно с такой задачей состав приехал на соревнования в Китае.

Virtus.pro гарантировала себе попадание на The International 9 после победы на The Kuala Lumpur Major. Тогда команда получила 4950 баллов. Игроки закрепили своё преимущество по очкам DPC на The Chongqing Major. На втором мэйджоре сезона состав занял второе место. В финале VP уступила Team Secret со счётом 1:3.

