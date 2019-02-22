Virtus.pro представила новую джерси на 2019 год

Киберспортивная организация Virtus.pro выпустила новую джерси на 2019 год. Футболка продается эксклюзивно в магазине Fragstore за 1990 рублей.

В ноябре 2018-го российский клуб провёл ребрендинг. В организации сделали ставку на минимализм. Это третья смена логотипа за время существования Virtus.pro. Проектом занималась студия спортивного дизайна Quberten.

V значит Virtus.pro. Организация представила новый логотип Не волнуйтесь, никто не будет перекрашивать медведя в другой цвет.