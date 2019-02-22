Olsior — о решении Riot Games: такими темпами скоро ничего и не будет

Комментатор студии Maincast Михаил Olsior Зверев раскритиковал решение Riot Games. Он убеждён, что организаторам Континентальной лиги не стоило «устраивать публичную порку» и портить отношения с ROX и Vega Squadron. По его мнению, в действиях клубов нет и намёка на неспортивное поведение или дискриминацию по половому признаку.

«Предупреждения командам… Зачем? Эти же команды вам потом [будут] нужны. Особенно Vega Squadron. Это команда мультигейминг, очень успешный. Зачем им в таких ситуациях давать предупреждения? Франшиза же — взаимодействие и кооперация с командами. Зачем устраивать такую бессмысленную, беспощадную и несправедливую публичную порку в отношении не той команды. Не той команды, которая объявила публичные трайауты по принципу пола, а тех команд [ROX и Vega], которые против такой команды [Vaevictis], оказывается, ничего плохого не сделали. Очень странно. Огорчён, горит просто неимоверно. Так не должно быть. Такими темпами скоро ничего и не будет, наверное… Если таких решений будет несколько, если их все вместе сложить… Это знаете, у группы «Агата Кристи» есть песня «Опиум ни для кого». Вот и лига будет ни для кого такими темпами», — заявил Зверев.

Позднее комментатор выпустил ещё один видеоблог. В ролике Зверев указал на ошибки в заявлении Riot Games. Компания должна была подробней раскрыть причины своих решений и предоставить доказательства, чтобы избежать недопонимания.

Так, например, в случае Vega Squadron было бы достаточно прослушать записи разговоров игроков во время матча и отметить это в публикации. Но из-за того, что в заявлении не хватает аргументации, многие в сообществе как в СНГ, так и на Западе восприняли действия компании отрицательно.

Вчера, 21 февраля, Riot Games вынесла предупреждения ROX и Vega Squadron за неспортивное поведение в матчах против женского состава Vaevictis Esports. Сами клубы никак не прокомментировали решение компании.