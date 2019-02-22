Epic Games выделит 100 миллионов долларов на турнирные призовые в 2019 году

Epic Games потратит $ 100 млн на турнирные призовые в 2019 году, сообщается на сайте игры. С 13 апреля по 16 июня компания будет разыгрывать по миллиону долларов на онлайн-отборочных к чемпионату мира.

Лучшие 100 игроков и 50 пар отправятся на Fortnite World Cup. Чемпионат проведут в Нью-Йорке с 26 по 28 июля. Призовой фонд турнира составит $ 30 млн, из которых $ 3 млн получит победитель.

В период ЧМ Epic Games пообещала организовывать дополнительные состязания в разных игровых режимах. После Fortnite World Cup компания продолжит поддерживать соревновательную сцену. Еженедельно участники чемпионатов будут сражаться за миллион долларов призовых.