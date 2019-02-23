Virtus.pro сыграет с Newbee за выход в финал лузеров MDL Macau 2019

Virtus.pro обыграла Vici Gaming во втором раунде нижней сетки чемпионата MDL Macau 2019. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Команда прошла в следующий этап, где сразится на вылет с Newbee. Матч состоится 23 февраля, начало в 15:30 по мск. Победитель сыграет с проигравшим из пары Team Liquid против Evil Geniuses.



Vici Gaming заняла 5-6-е место и заработала $ 15 тыс.



MDL Macau 2019 проходит в Макао (Китай). Общий призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс. Турнир не является частью рейтинговой системы Dota Pro Circuit.