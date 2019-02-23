Team Liquid сыграет в гранд-финале MDL Macau 2019

Team Liquid обыграла Evil Geniuses в финале виннеров турнира MDL Macau 2019. Встреча завершилась со счётом 2:0.



Команда прошла в гранд-финал и обеспечила себе место в топ-2 чемпионата.



Evil Geniuses упала в нижнюю сетку. Следующим соперником для киберспортсменов станет победитель пары Newbee против Virtus.pro. Матч состоится 24 февраля, начало в 08:00 по мск.



MDL Macau 2019 завершится 24 февраля 2019 года. Победитель соревнований получит главный приз в размере $ 135 тыс.

